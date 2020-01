ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Posted On January - 14 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਾਲੜੂ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤਕਨੀਕ, ਖੋਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੇਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫ਼ਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Both comments and pings are currently closed.