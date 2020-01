ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤੇ। Posted On January - 13 - 2020 ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਜ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸੈਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌ ਸ਼ਾਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇੜ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇੜ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

