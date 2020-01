ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ Posted On January - 31 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ (ਸੀਸੀਟੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਸਐਫ) ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਔਰਬਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਂਸ਼ਸ਼ਾ ਘਈ, ਸੁਰਭੀ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਔਰਬਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸ ਰੰਜਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਰਾਣਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਤੇ 31 ਨੂੰ

ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ 2.30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕੀਅ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕੀਅ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

