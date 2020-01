ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ: ਰਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ Posted On January - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਇਥੇ ਡੀਏਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੁਵਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨ੍ਰਿਤ, ਮਾਈਮ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ ਰਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਓਵਰਆਲ ਰਨਰਅੱਪ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੌਕਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਕੁਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਾੀਏਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਵਿਭਾ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ: ਰਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ

