ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਆਰਐੱਮਯੂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਆਰਐੱਮਯੂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਖਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

