ਮੌਸਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਵੱਟ ਬਦਲੀ: ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਣਮਿਣ ਜਾਰੀ

Posted On January - 28 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਈਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸ਼ੀਗਨੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਪਈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰ ਠੰਢਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਂਦੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲੂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਸਪਰੇਅ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਘਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 15.5 ਡਿਗਰੀ ਸਿਲੀਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਮੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਣਮਿਣ ਕਣੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਰਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ 28 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰੋਂ,ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਜੌਂਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਿਓ ਬਣਕੇ ਵਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਅਜੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰੋਂਆਂ, ਛੋਲੇ, ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

