ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ Posted On January - 26 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਭਜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਹਿਸਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।

