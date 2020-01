ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ Posted On January - 24 - 2020 ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਾਂ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜਾਦਾਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ।

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਲਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜੀਵਾਣੂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਗਿਰਝਾਂ, ਬੱਤਖਾਂ, ਗੰਡੋਏ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਆਦਿ।

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲੋ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਲੀਚਡ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਰਿਸਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾ. ਐੱਸਆਰ ਮਾਲਯ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡਅਕਾਰੀ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 60 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੂੜਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜਾ ’ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਬਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਕਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕੂੜਾ ’ਚੋਂ ਜੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ LP7 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਭਾਵ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆਦਿ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਭਾਵ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਗੱਤਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗਿਲਾ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਟੋਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅਨ ਜਾਂ ਗਮਲੇ ’ਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖ਼ਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਿੱਲਰੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਪੇ ਝੜ ਗਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੰਗਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।

