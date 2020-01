ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹੈ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ Posted On January - 15 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ,14 ਜਨਵਰੀ

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੌ ਬੈਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਪੁਰੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹੈ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ

