ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ 3.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ 4.50 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੋਲੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਧੂਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਮਾਨਸਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋੜ (ਏਟਕ ਯੂਨੀਅਨ), ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਰਾਮ ਪਾਲ ਮੁਲਕ (ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਚੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੜਬਾ, ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

