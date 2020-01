ਮੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਮੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ Posted On January - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਟਾਰੀ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਅਟਾਰੀ-ਝਬਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁਹਾਵਾ ਵਿਖੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ 16 ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, 113 ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 116 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 16 ਡੋਗਰਾ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਸ਼ੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ 16 ਡੋਗਰਾ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਕ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਵਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.