ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ Posted On January - 14 - 2020 ਜੇਬੀ ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਭਰਵੀਂ ਬਰਸਾਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ (ਬੀਤ) ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਕੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਹਾਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਮਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ

Both comments and pings are currently closed.