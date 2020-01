ਮਿਡ ਟੈੱਸਟ ’ਚ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ

ਮਿਡ ਟੈੱਸਟ ’ਚ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਿਡ ਟੈਸਟ ’ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡੀਈ ਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੜੋਆ ਬਲਾਕ ਮਿਡ ਟੈਸਟ ’ਚ 77.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼ ਮੇਡ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 423 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 392 (92 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 211 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 192 (91 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਗੜੋਆ ਵਿਖੇ ਪੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮਿਡ ਟੈੱਸਟ ’ਚ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ

