ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਡਾਲਾ, 4 ਜਨਵਰੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੀ ਮੇਨ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਵਿਚ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੱਛਮ ਤੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐੱਮਸੀ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਓ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਾਵਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

