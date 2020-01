ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ’ਚ ਓਵਰਆਲ ਮਮਤਾ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਅੱਵਲ Posted On January - 13 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਥ ਮੈਰਾਤਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਆਲ ਮਮਤਾ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰੂਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਾਈ।

ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਥ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੂਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡ ਕਸੁੰਬੀ ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੋਢੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡ ਮਾਂਗੇਆਣਾ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁਤਾਵੱਢ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹਿਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡੀਆਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹੇਪੁਰ ਨਿਆਮਤ ਖਾਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚਾਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਿਰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਭਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

