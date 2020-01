ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ Posted On January - 14 - 2020 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੜਕਨਾਮਾ) ਦੋਸਤੋ! ਕਲਕੱਤਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਂਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੌਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਸਦਾ ਸਾਊ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ?

ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖੀ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੈ- ‘ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ।’

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਇਕ ਰਾਤ ਉੜੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਔਰਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਖੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਖਲਾਸੀ (ਹੈਲਪਰ) ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।

‘ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਐ।’ ਖਲਾਸੀ ਬੋਲਿਆ।

‘ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?’ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।

‘ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨ੍ਹੀਂ।’ ਖਲਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਏਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦੀ ਗੁੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾੜਦਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਵੀ ਉਤਰ ਪਿਆ।

ਔਰਤ ਗਿੜਗਿੜਾਈ, ‘ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।’ ਆਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ‘ਕੌਣ ਮਾਰ ਦਏਗਾ?’

‘ਮੇਰਾ ਪਤੀ।’ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬੋਲੀ।

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੁਫੇਰੇ ਤਾੜਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ- ‘ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ?’

‘ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਹ…।’ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ, ‘ਅੱਜ ਸੱਤ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ, ਆਖਦਾ ਏ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਈ।’

‘ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗੀ?’ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।

‘ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ।’

ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੈਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

‘ਇਸਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਈ।’ ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਝਰੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਸਿੰਮ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਕਸਬੇ ਸ਼ਿਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਂ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਦਾਤਰ ਫੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲ੍ਹਾ ਕੱਢਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਆਦਮੀ ਸਹਿਮੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟੇ ਸਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

‘ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ।’ ਮੈਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।

‘ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ। ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।’ ਉਹ ਬੋਲਿਆ।

ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਦਾਤਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ‘ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਦਾਤਰ ਫੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹਲਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਹੇ ਕਿਹੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੰਪਰਕ : 98147-83069

