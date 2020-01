ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ Posted On January - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਠਾਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

Both comments and pings are currently closed.