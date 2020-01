ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀਆਂ Posted On January - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬੋਹਾ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਗਾਮੀਵਾਲ-ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਕਟਰ ਗਰੀਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਫਲ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜੈਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31-3 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੋਹਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

