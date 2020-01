ਮਗਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਗਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ Posted On January - 15 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭੁੱਖ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗਊਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਸਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਲੂਮਾਜਰਾ, ਪੰਡਤ ਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਟੌਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਲੱਜਾ ਰਾਮ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਹਰਭਜਨ ਸੈਣੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੜੂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਊਧਨ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

