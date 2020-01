ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ Posted On January - 14 - 2020 ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

Both comments and pings are currently closed.