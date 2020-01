ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ Posted On January - 24 - 2020 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ’ਚ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਸੀਆਈਟੀ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧੀ (ਸੀਸੀਆਈਟੀ) ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ‘ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ’ਚ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈਟੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਝਣ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਆਲਮੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

