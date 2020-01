ਭਾਰਤ ‘ਏ’ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 216 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ Posted On January - 31 - 2020 ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ‘ਏ’ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਏ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 216 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਏ’ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 111 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਏ’ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਮਿਸ਼ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ‘ਏ’ ਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ 34 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹਨੁਮਾ ਵਿਹਾਰੀ (51 ਦੌੜਾਂ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਫ਼ ਸਪਿੰਨਰ ਕੋਲ ਮੈਕੋਚੀ (33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ) ਨੇ ਵਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

