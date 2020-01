ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਇਨਕਾਰੀ Posted On January - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਜਨਵਰੀ

ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਰਹੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਮਡੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

