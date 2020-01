ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਰੈਲੀ Posted On January - 13 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੁਟਬਾਲ ਚੌਕ, ਵਿਜੈ ਰਤਨ ਚੌਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ,ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਧੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

