ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ Posted On January - 23 - 2020

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੈ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 675 ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

