ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ Posted On January - 10 - 2020 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਲੋਟ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਜ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਫੁਟੇਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਫੁਟੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਛੱਡ, ਤੁਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਗੁਜਰੇ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ।

