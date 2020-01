ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣੋਂ ਡਰੇ ਅਕਾਲੀ: ਜੀਕੇ Posted On January - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਜਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੀਏਏ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ।

