ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ Posted On January - 31 - 2020

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੱਫੜ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਏ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।

