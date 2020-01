ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 74 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਈ ਆਗੂ- ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੁੱਡਾ, ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਨਿਲ ਗੌਤਮ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਸੀ, ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਰਾਧੇਸ਼ਮ ਗੋਇਲ, ਸੁੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਮੁੱਦਗਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

