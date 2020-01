ਭਾਗ ਸਿੰਘ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐਵਾਰਡ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਖਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਐਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਖੋਜ-ਉਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਿਆ, ਉਦਯੋਜਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਦਯੋਜਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

