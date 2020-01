ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ Posted On January - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਾਇਲ, 18 ਜਨਵਰੀ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੌਲਮਾਜਰਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰੋਹਣੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰ, ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜਰਗੜ੍ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਜਰਗੜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ

Both comments and pings are currently closed.