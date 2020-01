ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Posted On January - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਿਲੌਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਾਇਆ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਸੀ ਹੋਟਲ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਝੰਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤੁੰਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਹਿੰਗ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਪਰਾ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨਗਰ, ਰੇਨੂ ਕੋਛੜ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਰੰਧਵਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਹਰਗੁਣ ਕੰਗ ਅਰਾਈਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਗੁਰਾਇਆ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

