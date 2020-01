ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Posted On January - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਦੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਸਮਝਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Both comments and pings are currently closed.