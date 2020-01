ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ Posted On January - 1 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜੈਤੋ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17) ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀਰਾ ਵੰਤੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਅਮਰ ਚੰਦ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਵਿੱਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਪਾਲ ਬਸਵਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਵਲ, ਨਵਰਾਹੀ ਰੰਗਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਰੁਣ, ਨਰੇਸ਼, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿੰਪੀ, ਰਣਜੀਤ ਜੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਸੁਰੇਸ਼, ਕਾਕੂ, ਮੀਨੂ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ, ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ, ਪੰਨੀ, ਅੰਗੂਰੀ ਦੇਵੀ, ਰਾਣੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

