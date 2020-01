ਬੀਕੇਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਬੀਕੇਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On January - 20 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ-ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 6.80 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਕਿਸਮ 1401 ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ,ਰਾਮਪਾਲ ਡੂਡੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਉਧਰ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1401 ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ 1401 ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

