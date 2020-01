ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ Posted On January - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 4 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ (32 ਸਾਲ) ਖੰਭੇ ’ਤੇ ਜੰਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਕਸੀਐੱਨ ਆਰ. ਕੇ. ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਨੀ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਪਿਹਰੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੰਪਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੋਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

