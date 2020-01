ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 5 - 2020 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 4 ਜਨਵਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ| ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ|ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ|

