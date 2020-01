ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹਰਕੁਲਸ ਪੰਜਾਬ

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹਰਕੁਲਸ ਪੰਜਾਬ Posted On January - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੇਵਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਰਕੁਲਸ ਪੰਜਾਬ ਖਰੜ ਦੇ ਐਨੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 51 ਹਜ਼ੀਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 , 60, 65, 70 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰੂਪਨਗਰ), ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮੁਹਾਲੀ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਹਾਲੀ), ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿਵੇਕ ਚੰਦ (ਊਨਾ), ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਰਮ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਕੂਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

