ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗੂਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੀਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 25-30 ਬਾਂਦਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਸਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਕੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਨਿਲ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੂਰ ਬਾਂਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਲਈ ਲੰਗੂਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਬਾਂਦਰਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

