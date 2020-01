ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ Posted On January - 30 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਤੰਗ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੇ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਪਤੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਬਸੰਤੀ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੰਗਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਤੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪਤੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡਾ ਕੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਐੱਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਥਾਨਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਲਵਾ

