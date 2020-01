ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀਆਂ Posted On January - 8 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬੂਟਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਥੂਹਾ ਤੇ ਝਿਊਰਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪੁਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਿੱਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਤਾ, ਧੱਸੀ ਆਦਿ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

