ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ Posted On January - 26 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਦੇਵੀਨਗਰ (ਅਬਰਾਵਾਂ), ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਤੰਗੌਰੀ, ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ, ਹੁਲਕਾ ਅਤੇ ਨੱਗਲ-ਸਲੇਮਪੁਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 672 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਜੈਸਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁਲਕਾ ਵਿਖੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੰਗੌਰੀ ਵਿਖੇ ਗੀਤੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇਵੀਨਗਰ (ਅਬਰਾਵਾਂ) ਵਿਖੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੱਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਖ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਨੱਗਲ) ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ, ਪੰਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਛਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਨੂੜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

