ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਭੇਟ Posted On January - 28 - 2020 ਐਸ ਐਸ ਸੱਤੀ

ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ, ਪੱਤੀ ਭਰੀਆਂ, ਭੰਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਭਾਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੱਠਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾਵੱਦੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਭਾਵਾਲ ਆਦਿ ਮੋਹਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

