‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 8 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡੰਢਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਰਨਾ ਸਾਲਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ ਮਿਤੀਬੋਰਵਾਲਾ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ,ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ: ਜਾਵੜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ‘ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.