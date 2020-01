ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 20 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰਡ ਨੰ. 50 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

