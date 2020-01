ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ Posted On January - 19 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ 7ਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰੀਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਰਲ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ) ਡਾ. ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਨਰਸਰੀ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸੰਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ 54 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਐੱਚ ਐੱਸ ਰਤਨਪਾਲ, ਡਾ. ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

