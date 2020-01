ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 910 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ Posted On January - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਲਵਾੜਾ,20 ਜਨਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਤਲਵਾੜਾ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ’ਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ। ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪ ’ਚ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 388, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 910, ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 140, ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ 245, ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਲਈ 10, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ/ਬੁਢਾਪਾ/ਅੰਗਹੀਣ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਦਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 114 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰੁੱਸਤੀਆਂ, ਲਾਇਸੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਪੀਈਓ ਤਲਵਾੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਚੰਦ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ‘ਪ੍ਰੀਤ’, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ, ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 910 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ

Both comments and pings are currently closed.