ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ Posted On January - 8 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਫੌਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 27-27 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 10-10 ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰਡ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਵਾਰਡ, ਸਰਦੂਲਗੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 31 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਵਾਰਡ, ਮੌੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 17 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 21 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਵਾਰਡ, ਨਾਭਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 23 ’ਚੋਂ 12 ਵਾਰਡ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਵਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

