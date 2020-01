‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ’

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ’ Posted On January - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਯੋਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ 31ਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਟੀਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਜਯੋਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅਕਾਦਮਿਕ) ਡਾ. ਅਨੀਤ ਬੇਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬਨੂੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1440 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਨੂੜ-ਤੇਪਲਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਗਮਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਨੂੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ’

Both comments and pings are currently closed.