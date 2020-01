ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ Posted On January - 9 - 2020 ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਿੱਲੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਐਨਯੂਐਸਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਓੁਪਰ ਓੁਠ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। -ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਸਾਲੂ

ਸੰਪਰਕ: shlusingh.ss@gmail.com ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹਮਲਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਐਨਯੂ ਦਾ ਵੀਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ’ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਗਤਾਰ ਜੇਐਨਯੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਗੈਂਗ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਟਸਅੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਐਨਾਨ ਕੇ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇਐਨਯੂ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਧਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਸੰਦੀਪ

ਸੰਪਰਕ: 99156-12322 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੱਭਿਅਕ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਰੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ’ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ’ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝੇ, ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੂੰਗੀ-ਮਸਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਮਝੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੇ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇ।

ਜੇਐਨਯੂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੱਗ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। -ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ

ਸੰਪਰਕ: 94641-70594 ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੱਦਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਿੰਸਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ

ਸੰਪਰਕ: asinghaya@gmail.com ਹਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲ਼ਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਗਲ਼ਤ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੇਐਨਯੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। -ਸ਼ਿਲਪਾ

ਸੰਪਰਕ: 97797-91718

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਨ।)

